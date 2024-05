Salzburger Schlaflabor sucht werdende Mütter

Schlaftipps: Wie sich Mütter frischer fühlen

So starten Mamas nicht nur am Muttertag erholter in den Tag: „Ein regelmäßiger Schlaf-Wach-Rhythmus ist besonders wichtig“, so Schlafforscherin Kerstin Hödlmoser von der Universität Salzburg. Außerdem: Genug frische Luft und Licht am Tag! Vor dem Schlafengehen Stress vermeiden, auch den Vater in die Betreuung von Neugeborenen einbeziehen und das Handy möglichst weg legen.