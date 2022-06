Ein klares Signal in Richtung Professionalisierung

Erstes bemerkenswertes Signal ist die Bestellung von Ngwat-Mahop zum Trainer der zweiten Altacher Mannschaft, die in der nächsten Saison in der Eliteliga spielen wird. Dass die Wahl auf ihn fiel, ist nicht verwunderlich. Der Kameruner wechselte vor zehn Jahren vom Karlsruher SC ins Rheindorf. Und wurde zu einer tragenden Offensivfigur der Rheindörfler. Mit 18 Bundesligatoren ist der heute 34-Jährige noch immer die Nummer zwei hinter Hannes Aigner (36 Tore). Der gelernte Stürmer war sich aber auch nie zu schade, in Defensivpositionen auszuhelfen, wenn Not am Mann war. Insgesamt absolvierte Mahop für Altach 190 Spiele, erzielte 39 Tore (18 Bundesliga, 15 2. Liga, 3 ÖFB-Cup, 3 UEFA-Cup-Qualifikation).