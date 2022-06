Rassismus: DFB leitet Ermittlungsverfahren ein

Der Deutsche Fußball-Bund hat einen rassistischen Vorfall auf den Zuschauerrängen beim Nations-League-Spiel gegen England „aufs Schärfste“ verurteilt. Wie der DFB am Donnerstag mitteilte, wurden gegen den mutmaßlichen Täter strafrechtliche und verbandsrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der englische Profi Jude Bellingham soll laut Medienberichten am vergangenen Dienstag in München von einem Besucher rassistisch beleidigt worden sein.