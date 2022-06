Bundesliga und ÖFB bekämpfen gemeinsam Rassismus

Vielfalt, Toleranz und Integration

„Der ÖFB ist bestrebt ein Umfeld mitzugestalten, in dem alle Menschen ungeachtet von Herkunft, Geschlecht oder sexueller Orientierung offen aufgenommen und integriert werden. Als größter Sportfachverband Österreichs steht der ÖFB für Vielfalt, Toleranz und Integration in allen Bereichen der Gesellschaft“, sagte ÖFB-Präsident Gerhard Milletich in einer Aussendung. „Es geht primär nicht ums Strafen, sondern genau hinzuschauen, um dann gemeinsam präventiv tätig zu werden“, sagte Kurt Wachter, Leiter der fairplay-Initiative.