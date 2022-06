Ab 20.45 Uhr LIVE: Deutschland gegen England

Nach dem ernüchternden 1:1 zum Nations-League-Auftakt am Samstag in Italien ist bei Deutschlands Fußball-Nationalteam Besserung angesagt. Der Klassiker gegen England am Dienstag in München ist für Hansi Flick „ein richtig großer Brocken“. Flick ist in zehn Spielen als DFB-Teamchef noch ohne Niederlage, um die Serie zu prolongieren, „müssen wir die Dinge besser machen, ohne Frage“. Mit dem krone.at-Liveticker sind Sie beim Nations-League-Kracher zwischen Deutschland und England ab 20.45 Uhr hautnah mit dabei!