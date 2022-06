Heidi Klum heiß verschnürt & mit tiefen Einblicken

Kein Wunder, dass sich Heidi Klum wohl kein zweites Mal bitten ließ, und für die neue Kampagne für die Resort-Kollektion 2023 in zahlreiche kesse Stücke des Labels schlüpfte. Die 48-Jährige ist auf den sexy Fotos unter anderem in einem Riemchen-Bikini zu sehen, aber auch in einem langen, schwarzen Keid, das quer über den Körper geschnürt ist und sehr viel nackte Haut zum Vorschein bringt.