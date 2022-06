Crash auf deutscher Autobahn: 3 Tote, 19 Verletzte

Menschen waren in Fahrzeugen eingeklemmt

An der Unfallstelle waren Menschen in Fahrzeugen eingeklemmt, Trümmerteile auf der Fahrbahn verteilt. Von einem Auto, das in die Böschung neben der Fahrbahn geriet, waren nur noch Reste zu erkennen. Die Front eines Kleintransporters war vollständig zerstört. Ein weiterer war in eine Leitschiene gekracht. Die Autobahn Richtung Dresden war wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten mehrere Stunden komplett gesperrt.