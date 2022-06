Wettskandal: Suspendierter Kicker verklagt den ÖFB

Ein wegen Spielmanipulationsverdacht vom Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) vorläufig suspendierter Fußballer klagt in der Causa den Verband. Das gab der zuletzt für den SC/ESV Parndorf aktive Dejan Nesovic am Donnerstag via OTS-Aussendung bekannt. Er will damit gegen seine Suspendierung vorgehen. Zudem beantragte der 27-jährige Österreicher über seinen Anwalt die Erlassung einer einstweiligen Verfügung gegen den ÖFB.