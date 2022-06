Viele Blumen, Kerzen und schmerzhafte Erinnerungen

Am Tag nach der Todesfahrt am Ku‘damm in Berlin läuft der Verkehr dort wieder normal, sämtliche Absperrungen am Breitscheidplatz waren am Donnerstag aufgehoben. Allerdings zeugen Markierungen auf dem Gehweg von dem dramatischen Geschehen, bei dem ein 29-jähriger Autolenker am Mittwoch eine Schülergruppe aus Hessen erfasst und deren Lehrerin getötet hatte. Für den 60-jährigen Berliner Egbert Schmidt weckt der Unfallort Erinnerungen an Dezember 2016.