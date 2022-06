Auto fährt in Berlin in Menschenmenge - ein Toter

Schreckliche Erinnerungen an Anschlag vom Breitscheidplatz

In unmittelbarer Nähe, am Breitscheidplatz, kam es im Dezember 2016 zu einem verheerenden Terroranschlag, als der IS-Terrorist Anis Amri mit einem Lkw in einen Weihnachtsmarkt raste. 13 Menschen kamen dabei ums Leben.