Ein letzter Blick auf die Himmelsleiter?

Die Himmelsleiter am Stephansdom ist so etwas wie ein Leuchtturmprojekt für Wien geworden. Wenn am Tag der Steffl in den Fokus der Menschen rückt, dann ist es nach Sonnenuntergang die beleuchtete Kunstinstallation am Hauptturm. Diese hätte nur für wenige Wochen bleiben sollen, wurde aber auf vielfachen Wunsch immer wieder verlängert.