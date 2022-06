Hilary Duff über Dating: „Männer sind Hunde!“

Pünktlich zum Serienstart in Österreich spricht krone.tv-Moderatorin Jana Pasching mit den Schauspielern und Schauspielerinnen Hilary Duff, Chris Lowell und Tien Tran über das komplizierte Dating-Leben in Zeiten von Tinder und Co., warum Männer und Frauen anders an die Sache herangehen und ob die Kennenlern-Geschichte eine große Rolle spielt …