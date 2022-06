40 Jahre Jubiläum: Lektion mit der Spritzpistole

Feier zum Jubiläum

Am 17. Juni feiern die beiden mit Gottschalk und Krüger das Jubiläum in Velden - und sollen wieder auftreten. Lisa Film dreht nämlich eine Doku, da wird die Szene vom Werzers noch einmal nachgestellt. Wenn auch Sie Komparse waren, schicken Sie uns an kaerntner@kronenzeitung.at Bilder vom Film. Alle Komparsen werden zum Fest eingeladen.