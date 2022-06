Bei Kampf der Familienclans flogen die Fäuste

Ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land kam am Montag gegen 11.45 Uhr mit einer blutenden Wunde über dem Auge zur Polizei in Neuhofen an der Krems. Aufgrund vorangegangener Nachbarschaftsstreitigkeiten kam es zwischen ihm und einem 54-Jährigen zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit Faustschlägen. Daraufhin wurden von Mitgliedern der beiden verfeindeten Familien im Ortszentrum und auch in der Polizeiinspektion mehrfach gefährliche Drohungen gegen die jeweils andere Familie ausgesprochen.