Österreich ist das Land der langen Arbeitszeiten

Österreich, Land des Fleißes. Das weist eine aktuelle Studie aus, die der Gewerkschaftsbund via „Krone“ kommuniziert. Österreich ist demnach Vize-EU-Meister. Durchschnittlich 42,1 Arbeitsstunden pro Woche leisten die Vollzeitbeschäftigten. EU-weit Platz zwei hinter Griechenland mit 43,8. Am anderen Ende rangieren die Dänen mit 38,4 Stunden, gefolgt von den Litauern (39,9). Auch Deutschland und Italien schuften weniger – 40,5 bzw. 40,3. Im EU-Schnitt sind es 40,7. Also hackelt man im Land der Hämmer fast einen Tag pro Monat länger als der Rest.