Lockt eine 4-Tage-Woche neue Mitarbeiter an?

Und wie sieht die Meinung in der Tourismusbranche aus? „Grundsätzlich ist die Arbeitszeitflexibilisierung ein wichtiger Aspekt, der den Arbeitsmarkt künftig extrem beeinflussen wird. Es gibt nicht allzu viele Schrauben, an denen man hier drehen kann“, betont Mario Gerber, Obmann der Tourismussparte in der Wirtschaftskammer Tirol.