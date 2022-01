Burnout-Gefahr: Ausgebrannt aus lauter Perfektion

„Sah keinen Sinn mehr in meiner Arbeit“

Pessenlehner spricht damit erste Anzeichen für ein Burnout an. Die nächsten Signale: „Ich konnte nicht mehr durchschlafen, hatte Verdauungsstörungen, war oft verkühlt. Ich erholte mich nicht mehr, war dauernd erschöpft. Schließlich kam ich auch mental in eine Krise: Ich sah keinen Sinn mehr in meiner Arbeit.“ Vielen Betroffenen setzt Burnout noch stärker zu: „Sie können nicht mehr aus ihrem Auto steigen, obwohl es körperlich keine Ursache dafür gibt. Man will es, aber der Körper tut es nicht“, schärft Pessenlehner nach.