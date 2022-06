Verborgene Schätze im Naturhistorischen Museum

Umfangreiche Sammlung

Kein Laut dringt in diese Welt unter dem Prachtbau am Burgring. „Wir können leider beim besten Willen nicht alles herzeigen. Dazu sind unsere Sammlungen zu umfangreich. Zumal jährlich etwa 500 Exponate dazu kommen“, bedauert die international angesehene Direktorin Katrin Vohland während ihrer ganz speziellen Führung in die Tiefen und Höhen des Museums, dessen Anfänge sich bis 1748 zurückverfolgen lassen.