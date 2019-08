NHM eröffnet 1889 und 1974 startet neue Bundesliga

In der neuen Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der „Kronen Zeitung“. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 10. August 1889 eröffnet das Naturhistorische Museum am Wiener Ring und lockt bis heute zahlreiche Besucher in seine Schausäle. 1974 wird der österreichischen Vereinsfußball reformiert: Die neue Bundesliga und die 2. Spielklasse nehmen den Spielbetrieb auf.