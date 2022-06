Neun Tote nach Schießereien in den USA

Ähnlich soll sich die Schießerei in der Nähe einer Bar in Chattanooga im Bundesstaat Tennessee zugetragen haben. Bei dieser wurden ebenfalls drei Menschen getötet und 14 verletzt. Am gleichen Wochenende wurde auch die mit nur zehn Jahren verstorbene Alithia Haven Ramirez beigesetzt. Sie war eines der 19 Schulkinder, die bei dem Amoklauf eines 18-Jährigen in Uvalde mit einem halb-automatischen Sturmgewehr AR-15 getötet wurden. In ihrem Nachruf heißt es, dass sie gerne Fußball gespielt habe und später eine Kunstschule in Paris besuchen habe wollen.