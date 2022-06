USA: Mann erschießt vor Kirche in Iowa zwei Frauen

Gewalttaten in den USA häufen sich

In den USA häufen sich in den vergangenen Tagen die Gewalttaten mit Schusswaffen. Besonders der Amoklauf in Texas hat die Debatte über eine Verschärfung der Waffengesetze in den USA einmal mehr angefacht. Viele Republikaner sperren sich seit Jahren gegen strengere Regularien, wie etwa ein Verbot von Sturmgewehren. Die USA haben seit langem mit einem riesigen Ausmaß an Waffengewalt zu kämpfen.