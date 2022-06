New York will  Waffengesetze  weiter verschärfen

In den vergangenen Wochen hatte es unter anderem einen Amoklauf an einer Volksschule in Texas gegeben, bei dem 19 Kinder und zwei Lehrerinnen getötet wurden. In Buffalo erschoss ein mit einem Sturmgewehr bewaffneter Schütze in einem Supermarkt zehn Menschen, in einem Krankenhaus in Oklahoma erschoss ein 45-Jähriger vier Menschen und sich selbst.