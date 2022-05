Texas-Schulmassaker: Schütze sagte „Gute Nacht“

Polizei musste Eltern einbremsen

Tatsächlich wird immer mehr Kritik am Vorgehen der Polizei laut. Der Schütze hat eine Stunde in dem Klassenzimmer verbracht, in dem er 19 Kinder und zwei Lehrerinnen erschoss. Erst dann traf Verstärkung ein, die den Raum stürmte. Während einige Polizisten Schüler aus einem Fenster in Sicherheit brachten, gingen andere Beamte gegen verzweifelte Eltern vor, die die Uniformierten zum Eingreifen aufforderten. Einer Mutter zweier Schüler wurden sogar Handschellen gelegt, da sie „in eine laufende Ermittlung eingegriffen“ habe. Auch ein verzweifelter Vater musste von Beamten zu Boden gerungen werden. Ein weiterer wurde mit Pfefferspray ruhiggestellt. Als ihr die Handschellen abgenommen wurden, sprang die Mutter über einen Zaun und holte ihre Kinder selbst aus der Schule.