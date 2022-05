USA: Maskierter verletzt Abschlussball-Besucher

Frau entdeckt Angeschossenen in ihrer Wohnung

Bereits zuvor war es an unterschiedlichen Orten in Philadelphia zu sieben weiteren Schießereien gekommen, bei denen mindestens vier Menschen getötet wurden. In einem Fall entdeckte die Bewohnerin einer Wohnung einen angeschossenen jungen Mann in ihrem Wohnzimmer, als sie heimkam. Der Teenager konnte nicht mehr gerettet werden. Er erlag im Spital seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen laufen auch in diesem Fall. Die schockierte Bewohnerin will das Opfer nicht kennen.