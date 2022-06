Wetter bleibt nach Sturm wechselhaft

Gewitter am Vortag im Burgenland und Niederösterreich

In Niederösterreich sowie in der Steiermark waren die Gewitter, die ab 21 Uhr zu sehen und hören waren, abgeschwächt. Ungefähr eine Stunde später regnete, blitze und donnerte es auch in Wien. In der Bundeshauptstadt wurden mehr als 500 Blitzentladungen gezählt. Bereits am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag hatten schwere Unwetter die Einsatzkräfte im Burgenland und in Niederösterreich gefordert. Sie pumpten beispielsweise Keller aus und räumten Verkehrswege frei.