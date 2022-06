Sturmtief: Straßen und Keller im Ländle überflutet

Wien droht „schwerster Gewittertag“ des bisherigen Jahres

Die Gewitter erreichen abends schließlich auch die Bundeshauptstadt: Für Wien wurde daher die höchste Unwetterwarnstufe ausgegeben. „Von Sonntagnacht an regnet es in Ihrer Region kräftig. Bis Montagmorgen kommen in Summe 50 bis 60 Liter pro Quadratmeter zusammen“, so die Unwetterzentrale. „Alles in allem ist das Potenzial für den schwersten Gewittertag des bisherigen Jahres in Österreich gegeben“, wird auf Twitter gewarnt.