Ast brach und 12-Jähriger stürzte auf Felsen ab

Erhebliche Verletzungen erlitt der 12-jährige Bub aus Linz bei einem Badeunfall, der am Pfingstsonntag kurz nach Mittag in St. Gilgen, Ortsteil Winkl-Fürberg, in der Nähe des Hochzeitskreuzes passierte. Beim Wegspringen von einem Baum aus einer Höhe von rund sieben Metern in den Wolfgangsee brach plötzlich der Ast. Dadurch stürzte er unkontrolliert aus etwa sieben Metern Höhe auf einen Felsen unf fiel ins Wasser.