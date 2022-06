Darum war Sängerin Shakira wirklich im Krankenhaus

An diesem Wochenende gibt es einige Klarstellungen im Leben der kolumbianischen Sängerin Shakira. Nur Stunden, nachdem sie und ihr Ex-Partner, der Fußballer Gerard Piqué in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gaben, dass sie ihre Beziehung nach zwölf Jahren beendet haben, wandte sich der Pop-Superstar noch einmal an die Öffentlichkeit.