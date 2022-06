Real-Fanatiker Rafa Nadal trug einst Barca-Wäsch‘

Letztes Spiel in Roland Garros?

Und selbst diese Leidenschaft wird ihm heute für einige Stunden ziemlich egal sein. In seinem 14. French-Open-Finale will er, seit Kurzem 36 Jahre jung, noch einmal brillieren. Womöglich zum letzten Mal in Roland Garros. Sein Fuß bereitet zunehmen Probleme. Das drohende Karriereende hat er während des Turniers sogar schon selbst öffentlich zum Thema gemacht ...