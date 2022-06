Paris-Finale LIVE: Casper Ruud gegen Rafael Nadal

In den vergangenen 13 Monaten gewann der nun 23-Jährige sechs Sandplatz-Turniere, stand aber in Miami auch in einem Hartplatz-Finale. Ein Sieg am Sonntag würde seinen neunten Titel auf der Tour bedeuten. Der von chronischen Schmerzen in seinem deformierten linken Mittelfußknochen (Müller-Weiss-Syndrom) geplagte Nadal würde es ihm gönnen: „Ich würde es vorziehen, am Sonntag das Finale zu verlieren und dafür einen neuen Fuß zu bekommen.“