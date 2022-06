Die gemäßigte Ekstase der Crash Test Dummies

Mehr als ein One Hit Wonder

Die, die gekommen sind, wissen, dass den Dummies zwar nie mehr ein Hit wie „Mmm Mmm Mmm Mmm“ und das dazugehörige Album „God Shuffled his Feet“ gelungen ist, dass in der Band aber doch stets viel mehr gesteckt hat als ein One Hit Wonder. Das liegt an der lyrischen Qualität der Songtexte, in denen sich emotionale Tiefgründigkeit und geistreicher Humor vereinen. Andererseits aber auch in der musikalischen Konsequenz, mit denen die Kanadier ihrem Weg gefolgt sind - auch als er nicht mehr so massentauglich war.