Ehemann von Queen-Enkelin stibitzt Jubiläums-Hut

Nachdem seine Frau Zara am Freitag bei einem Gottesdienst für die Queen ein leuchtend pinkfarbenes Kleid mit dazu passendem Fascinator, wie die halben Hütchen genannt werden, die die Damen in England gerne am Kopf tragen, besucht hat, stibitzte der britische Rugby-Star das königliche Accessoire und posierte damit keck für ein Foto.