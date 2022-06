Australier wollen nach Queen Monarchie abschaffen

Australien ist nicht das einzige Commonwealth-Land, das mit einer Änderung seiner Verfassung liebäugelt. Am 30. November 2021 wurde der Inselstaat Barbados in der Karibik eine Republik, auch in anderen Ländern der Region wächst die Kritik am Königshaus. Während einer Karibikreise von Prinz William und Herzogin Kate kam es immer wieder zu Protestaktionen.