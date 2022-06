Viel Respekt für Schützenhöfers Rücktritt

Salzburgs SPÖ-Chef David Egger würdigt Schützenhöfer vor allem als Verfechter der großen Koalition. „Er war einer der letzten großen ÖVP-Landeshauptleute, der die große Koalition hochgehalten hat. Ich wünsche ihm alles Gute“, sagt er. Egger sieht durch den Rücktritt aber auch in Salzburg Fragen auftauchen: „Was macht Landeshauptmann Haslauer? Er will wieder antreten, aber macht er die nächste Periode auch fertig? Wissen die Wähler, was sie bekommen werden?“