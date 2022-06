Warum Schützenhöfers Wahl auf Drexler gefallen ist

Städter lebt mittlerweile am Land

Drexler wurde also auch auserkoren, weil er die verstaubte Landes-ÖVP reformieren will und kann - und weil er das Zeug hat, jene innerhalb der eigenen Reihen zu befrieden, die ebenfalls Landeshauptfrau oder -mann werden wollten und nun wohl enttäuscht sind; genannt werden hier an vorderster Front die Landesräte Barbara Eibinger-Miedl und Hans Seitinger. Und auch so mancher Bürgermeister soll keine rechte Freude mit dem „g’scheiten Städter“ haben (der mittlerweile am Land in Passail lebt).