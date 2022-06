Wer Drexler nun als Landesrat folgen könnte

Die zwei am häufigsten genannten Namen: Barbara Riener, Klubobfrau des steirischen ÖVP-Landtagsklubs, und der Grazer Stadtrat Günter Riegler. Riener gilt innerhalb der Partei als beliebt, sie könnte also auch jene besänftigen, die den Aufstieg Drexlers zum Landeshauptmann nicht so toll finden. Ihr Spezialgebiet ist die Pflege – logische Folge wäre, dass dieses Ressort (sinnvollerweise mit den Gesundheits-Agenden) von Landesrätin Juliane Bogner-Strauß zur neuen Landesrätin wechselt. Riegler könnte die Ressorts Sport und Kultur übernehmen – oder neuer Geschäftsführer der ziemlich verstaubten Landespartei werden, die Drexler reformieren will.