Wieder sind Wölfe zum Abschuss freigegeben

„In Oberkärnten hat es der Wolf schon über das Reißeck bis ins Liesertal nach Trebesing geschafft“, ärgern sich betroffene Landwirte und befürchten weitere tote Tiere. „Im Lesachtal, in Trebesing und Stall wurde der Wolf Ende dieser Woche für vier Wochen zur Erlegung freigegeben. In Sachsenburg endet die Abschussfrist Mitte nächster Woche“, gibt Wilfried Pesentheiner von der Kärntner Landwirtschaftskammer bekannt. "Die Absenkung des Schutzstatus des Wolfes ist unser langfristiges Ziel in Kärnten.