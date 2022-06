Zwei Base-Jumper in Italien tödlich verunglückt

Vermisster Base-Jumper tot aufgefunden

In der nordöstlichen Region Friaul-Julisch Venetien fand die Bergrettung der Guardia di Finanza am Freitag die Leiche eines Australiers. Der 35-Jährige sei am Donnerstag am Monte Cimone ebenfalls mit einem Wingsuit abgesprungen und wurde danach vermisst, sagte ein Polizist in Neveasattel (Sella Nevea) am Freitag.