„Realität spannender als jeder Agententhriller“

Geheimdienste spielen nicht nur in Kriegen wie aktuell etwa in der Ukraine eine große Rolle, sondern agieren vielfach auch als eine Art „Staat im Staat“: Menschen werden angeworben, um später als Informanten nützlich zu sein, es gibt aber auch elektronische Abhörmaßnahmen und etwa die Koordination von Cyber-Angriffen. „Geheimdienste sind entweder primär nach innen oder nach außen gerichtet“, so der Historiker Dieter Bacher, der über große Geheimdienst-Expertise vor allem im Kalten Krieg verfügt, im krone.tv-Gespräch.