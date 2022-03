Alarm um Agenten-Heer Putins in Österreich

Wien gilt seit jeher aufgrund seiner geografischen Lage quasi in der Mitte von Europa als Welthauptstadt der Spione. Der ungewöhnliche aufgeblähte Stab an Mitarbeitern diverser Botschaften in der Donaumetropole lässt auf eine dementsprechend hohe Zahl an Schlapphüten schließen. Die Bundeshauptstadt war schon mehrmals Drehscheibe für Geheimdienst-Krimis. Ob beim wohl größten Agenten-Austausch zwischen den USA und Russland auf dem Wiener Flughafen oder bei der Flucht von Killern des militärischen Nachrichtendienstes via Schwechater Airport nach Moskau, die in Tschechien eine Munitionsfabrik gesprengt hatten.