Putins Geheimdienst soll Jan Marsalek schützen

Des Weiteren soll die zuständige Staatsanwaltschaft München jetzt vor dem Osterwochenende ein „Inhaftnahmeersuchen“ an den Kreml geschickt haben. Damit soll es gelingen, den verdächtigen früheren Top-Manager auszuliefern, um ihn im Freistaat Bayern vor Gericht zu stellen. Durch Putins Invasion in der Ukraine rückt eine Auslieferung freilich in weite Ferne ...