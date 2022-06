Matthias Schwarz wird Listenerster der Grünen

Prominente Plätze

Klarer verteilt sind die Rollen da schon bei der Volkspartei. Am Freitag stellte Spitzenkandidat Florian Kamleitner Bundesrätin Doris Berger-Grabner als Teil seines „Kompetenzteams für Krems“ vor. Wie berichtet, wurde die Politikerin auch selbst als Listenerste gehandelt. Auf welchem Platz sie am 4. September antreten wird, lässt man in der Stadtpartei noch offen. Wie Stadtrat Thomas Hagmann, Vizebürgermeister Martin Sedelmaier und Gemeinderat Patrick Mitmasser darf Berger-Grabner auf eine prominente Platzierung hoffen.