Florian Kamleitner wird Spitzenkandidat der ÖVP

Monatelang wurde über den Spitzenkandidaten der ÖVP in Krems spekuliert. Bundesrätin Doris Berger-Grabner wurde in manchen Medien sogar bereits als fix kolportiert. Auch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Weinbauschuldirektor Dieter Faltl wurden gehandelt, sagten in der „Krone“ aber ab. Sogar der Name Stephan Pröll, Sohn von Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll, wurde in Parteikreisen gehandelt. Jetzt steht fest: Sie werden es alle nicht.