Starkregen und Hagel: Unwetter forderten Florianis

Extrem erwischt hat es auch den Bereich rund um Leoben. „Allein in der Stadt musste die Feuerwehr mit zwölf Fahrzeugen und 60 Mann ausrücken“, so Kommandant Mario Burger. „36 Einsätze wurden binnen kurzer Zeit insgesamt verzeichnet, meistens Pumparbeiten in Kellern und auf Straßen. Es kam richtig herunter, auch mit Hagel.“ Zirka 45 Minuten lang, die Arbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden.