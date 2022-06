Mutter schweigt nach Messerattacke auf Sohn (5)

Durch das beherzte Einschreiten einer 21-jährigen Nachbarin, die den kleinen Buben in der Wohnung fand, und die rasche Reaktion der Polizei konnte das Kind glücklicherweise gerettet werden. Die ebenfalls an den Händen und am Oberkörper verletzte Mutter und ihr Sohn mussten operiert werden. Den Eingriff dürften beide gut überstanden haben.