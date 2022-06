Vor Attacke auf Sohn: Mutter „hat sich verändert“

„Der Zustand des Fünfjährigen nach seiner Operation ist stabil“, sagt am Mittwoch der steirische Polizeisprecher Heimo Kohlbacher. Der kleine Bub aus Graz hat wohl großes Glück, dass er die Messerattacke seiner Mutter überlebt hat. Der Zustand der 42-Jährigen ist ebenfalls stabil. Sie hatte sich mit dem Küchenmesser selbst in den Oberkörper gestochen. Der Vater des Kindes wurde noch am Dienstagabend befragt. Er gab an, dass er an seiner Frau psychische Veränderungen wahrgenommen habe.