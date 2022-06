Gewitter und Schauer am Pfingstwochenende

Auch am Samstag überwiegt das wechselhafte Wetter. In der Früh zeigt sich vereinzelt Sonnenschein. Später entwickeln sich aber einige Quellwolken und die Gewittergefahr steigt an. Der Wind weht an der Alpennordseite sehr schwach bis mäßig. In der Früh werden Temperaturen von bis zu 19 Grad erwartet. Im Laufe des Tages kann es dennoch bis zu 31 Grad heiß werden. Vor allem im Osten wird es teilweise recht schwül.