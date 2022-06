Klangkunst-Hochadel besucht Künstlerstadt Bleiburg

Wenn sich der Hochadel der Klangkunst zum musikalischen Erlebnis „Alpen und Glühen“ vereint, dann fängt auch das Publikum im ausverkauften Grenzlandheim Bleiburg nach dem ersten Stück Feuer. Es brodelte wie in einem Hexenkessel! So ist das eben, wenn acht Musikgrößen, allen voran der Südtiroler Klang- und Harmonikakönig Herbert Pixner, bei ihrer Österreich-Tournee in Kärnten Station machen. Neun Konzerte ausverkauft!