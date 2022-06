Veranstaltungs-Highlights fürs lange Wochenende!

Zahlreiche Event-Highlights hält dieses lange Wochenende in Oberösterreich bereit. Feiern und Spaß haben heißt’s etwa beim Volksfest in Andorf, auf einen regelrechten Cocktail aus Humor und Rock’n’Roll kann man sich mit Toriser & Handle im Kultur Hof Linz einstellen, und Tierfreunde sind am Schaf- & Ziegenfest in Waizenkirchen oder bei der Bienen-Exkursion in Steyregg goldrichtig!