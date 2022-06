Musste 17-Jährige wegen Trennungswunsch sterben?

Der Fall sorgt nach wie vor für Entsetzen: Ein 18-jähriger Deutscher soll am Montagabend in Reutte in Tirol zuerst seine Freundin erstochen und sich dann von der 114 Meter hohen Hängebrücke „Highline 179“ gestürzt haben. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Tirol laufen. Weitere Befragungen stehen an. Anzeichen auf eine Gewalt-Vorgeschichte gibt es bisher keine.